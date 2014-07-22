Приобрести разовый QR-билет на общественный транспорт в Петербурге можно через приложение BSTR

Также сервис позволяет пополнить Единый электронный билет (без активации ресурса на карте "Подорожник" в транспорте или метрополитене).

Приобрести разовый QR-билет на общественный транспорт можно через мобильное приложение BSTR. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

Также сервис позволяет пополнить Единый электронный билет (без активации ресурса на карте "Подорожник" в транспорте или метрополитене) и оплачивать городскую парковку.

Позднее через приложение также можно будет купить билет на электричку, оплатить автостоянки и мойки самообслуживания.

При этом при приобретении разового QR-билета взымается комиссия. Стоимость разового билета на соцмаршрут наземного общественного транспорта составит 63 рубля, из которых 60 рублей – стоимость билета и 3 рубля – комиссия.

Купить билет без комиссии можно в кассах метрополитена и в точках продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: Piter.tv; Комтранс