Приобрести разовый QR-билет на общественный транспорт в Петербурге можно через приложение BSTR

Приобрести разовый QR-билет на общественный транспорт можно через мобильное приложение BSTR. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.
Также сервис позволяет пополнить Единый электронный билет (без активации ресурса на карте "Подорожник" в транспорте или метрополитене) и оплачивать городскую парковку.
Позднее через приложение также можно будет купить билет на электричку, оплатить автостоянки и мойки самообслуживания.
При этом при приобретении разового QR-билета взымается комиссия. Стоимость разового билета на соцмаршрут наземного общественного транспорта составит 63 рубля, из которых 60 рублей – стоимость билета и 3 рубля – комиссия.
Купить билет без комиссии можно в кассах метрополитена и в точках продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Фото: Piter.tv; Комтранс
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