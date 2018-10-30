В "Невской ратуше" прошли пожарно-тактические учения

В учениях даже принял участие врио губернатора Александр Беглов.

Во вторник, 30 октября МЧС по Петербургу провело пожарно-тактические учения в "Невской Ратуше". Об этом сообщает "78 канал".

В учениях даже принял участие врио губернатора Александр Беглов. По легенде, в строении начался пожар, и дым мгновенно появился на всех этажах. Люди в панике начинают эвакуацию, однако успевают не все - несколько человек оказываются заблокированными на разных этажах здания и на его крыше.

Спасатели показали навыки спасения людей в непростых ситуациях. По легенде, несколько человек даже получили "тяжелые травмы" и их пришлось эвакуировать особыми способами, в том числе, и вертолётом. В результате всех пострадавших спасли и госпитализировали.

Ранее сообщалось, что у здания Невской ратуши собрались пожарные, МЧС и реанимация.

Видео: Piter.TV