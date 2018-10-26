У здания Невской ратуши собрались пожарные, МЧС и реанимация

Пока что нет точных данных, это учебная эвакуация или по "звонку".

На Дегтярном переулке 11, где расположена "Невская ратуша" была замечена подозрительная активность. У здания стоят множество машин МЧС, "Скорой", пожарных. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

У здания "Невской ратуши" не одна и не две машины реанимации, МЧС. Пока что нет точных данных, это учебная эвакуация или по "звонку", так как известно, что 18 октября в ратуше уже проходила учебная тревога, которая закончилась благополучно. В полдень 18 октября местные жители увидели у здания пожарные машины и предположили, что это пожар.

Фото и видео: Piter.TV