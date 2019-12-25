В Невской губе заметили теплоход за три миллиарда рублей

По всей видимости, теплоход проходит испытания пос

В воскресенье, 16 августа, российский теплоход за три миллиарда рублей, который недавно закончили ремонтировать, заметили в Невской губе, сообщила "Фонтанка".

Первый рейс "Мустая Карима" был отменен, вместо этого, по всей видимости, теплоход проходил испытания после ремонтных работ: путь лежал в сторону Кронштадта, затем разворот и путь обратно, в сторону гавани. Через несколько дней, 22 августа, теплоход должен быть в столице и принять первых пассажиров.

Ранее мы писали, что в Петербурге теплоход "Мустай Карим" не смог отправиться в рейс из-за поломки.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay