Точные сроки завершения восстановительных работ пока не называются.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге теплоход "Мустай Карим" не смог отправиться в рейс из-за поломки. Об этом сообщает пресс-служба оператора речных круизов.

Неисправность обнаружили при перегоне теплохода. Петербургским специалистам предстоит починить винто-рулевую колонку. Точные сроки восстановительных работ неизвестны.

Пассажирам "Мустай Карим" предложили воспользоваться другими круизами или вернуть им деньги.

Напомним, что теплоход должен был отправиться 10 августа из Петербурга в Москву, останавливаясь на Валааме, в Мандрогах, Петрозаводске, Горицах и Угличе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов.

Фото:pixabay