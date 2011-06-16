В Неве около поселка Свердлова обнаружили тело человека

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег.

Сегодня, 14 августа, на Неве прошли поисковые работы в связи с обращением очевидца, который увидел тело человека в воде около поселка имени Свердлова. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место происшествия после поступления заявки прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

Личность мужчины устанавливается. Причина смерти выясняется. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что в Дубровке человек упал в Неву с пирса.

Фото: Pxhere