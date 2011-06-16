  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Неве около поселка Свердлова обнаружили тело человека
Сегодня, 17:24
210
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Неве около поселка Свердлова обнаружили тело человека

0 0

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег.

Сегодня, 14 августа, на Неве прошли поисковые работы в связи с обращением очевидца, который увидел тело человека в воде около поселка имени Свердлова. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На место происшествия после поступления заявки прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

Личность мужчины устанавливается. Причина смерти выясняется. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что в Дубровке человек упал в Неву с пирса.

Фото:  Pxhere

Теги: нева, поселок имени свердлова, спасатели, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии