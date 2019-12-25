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В Нефтекамске учитель смотрел интимные ролики в школе и забыл выключить проектор
Сегодня, 13:11
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В Нефтекамске учитель смотрел интимные ролики в школе и забыл выключить проектор

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В отношении педагога ведется служебная проверка.

На территории Башкирии учитель смотрел ролики интимного содержания прямо во время урока физики и технологии. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Baza. Журналисты уточнили, что об этой ситуации не стало бы известно, если бы педагог не забыл выключить проектор, который транслировал картинку для остальных.  Семиклассники записали все происходящее на камеры мобильных устройств.

Смотрел внимательно, с чуть заметной улыбкой. В школе начали служебную проверку, учитель отстранен.

сообщение ТГ-канала BAZA

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Фото: Telegram / BAZA

Теги: башкирия, нефтекамск, порно, регионы, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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