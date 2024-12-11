Иностранцы, вовлекавшие соотечественниц в занятие проституцией, заключены под стражу в Подмосковье

Родственники из страны Средней Азии вербовали девушек, обещая им официальное трудоустройство на работу.

Иностранцы, вовлекавшие своих соотечественниц в занятие проституцией, а насточщее время заключены под стражу на территории Московской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. Полицейские установили, что 56-летняя уроженка одной из стран Средней Азии вместе со своим 29-летним сыном, а такде 32-летней невесткой организовала незаконный бизнес в сфере интимных услуг. Злоумышленники приглашали девушек в Россию и обещали им предоставить официальное трудоустройство. Однако в реальности под различными предлогами те были вовлечены в занятие проституцией. За денежное вознаграждение мигранты оказывали клиентам услуги сексуального характера в саунах и гостиницах Богородского городского округа. Также услуги предоставлялись в квартире, которую организаторы противоправной деятельности арендовали в одном из жилых домов, расположенном на улице Кирова в городе Старая Купавна.

Оперативники задержали подозреваемых, а также доставили в отделение шесть сотрудниц нелегального бизнеса. Возраст работниц интим-сферы варьируется от 27 до 43 лет. на каждую из них составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Дополнительно две правонарушительницы привлечены к административной ответственности ещё и за нарушение режима пребывания в России. Организаторы преступной схемы проходят фигурантами по части 2 статьи 240 УК РФ. Судебная инстанция отправила их под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа