На Лиговском проспекте петербуржца оставили без куртки и IPhone

Грабителей оперативно нашли и задержали.

Полицейскими задержаны двое подозреваемых в грабеже на Лиговском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию 9 февраля в 03:25 обратился очевидец с сообщением о том, что около дома 50 по Лиговскому проспекту 20-летнего молодого человека избили и забрали у него вещи. Было возбуждено уголовное дело по п. ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Через несколько часов у дома 44 по Лиговскому проспекту по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое 20-летних местных жителей.

Установлено, что задержанные силой отобрали у своего сверстника IPhone, кольцо из металла белого цвета и верхнюю одежду.

Ранее две нетрезвые школьницы устроили потасовку из-за вейпа на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV