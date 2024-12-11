Две нетрезвые школьницы устроили потасовку из-за вейпа на Лиговском проспекте

У станции метро "Лиговский проспект" две девочки школьного возраста и в нетрезвом состоянии напали на молодого человека, требуя у него электронный испаритель, – рассказали в "Mash на Мойке".
Парень получил множество тумаков. Нападавшие повалили его на землю и даже начали хватать за волосы. Вместо ответной агрессии молодой человек проявлял только недоумение, поскольку не понимал, за что его избивают.
Проходящая мимо женщина пыталась помочь парню, но школьницы пригрозили и ей. Пресечь дальнейшие побои удалось работнику метро, который вышел наружу и прекратил конфликт. Девушки приезда полиции ждать не стали, а пострадавший молодой человек отказался написать на них заявление.
Ранее мы рассказывали, что в центре города была замечена мадам, рассекающая на крыше авто с бутылкой спиртного в руке.
Фото: Piter.TV
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