В Находке из-за взрыва гранаты погибли два человека

Еще 2 человека с травмами в больнице.

Сегодня, 26 августа, в Находке при взрыве ручной боевой гранаты погибли 2 человека, еще двое в больнице.

ЧП произошло сегодня днем в понедельник. Мужчина нашел гранату и вместе с товарищами решил ее разобрать. Во время манипуляций с боевой гранатой произошел взрыв. Двое мужчин погибли, еще двое с тяжелыми ранениями доставлены в больницу.

Сегодня ранее: В Ростовской области в больнице скончалась годовалая девочка, которую ранило потолочным вентилятором в ресторане.

Фото: f10.pmo.ee