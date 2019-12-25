В Набережных Челнах пассажиров возил пьяный маршрутчик

Сотрудники ГИБДД остановили маршрутку за нарушение ПДД.

В Набережных Челнах госавтоинспекторы задержали пьяного водителя маршрутки.

"Челны 24 ТВ" сообщают, что сегодня, 17 сентября, на проспекте Яшьлек инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД пассажирский микроавтобус 35 маршрута. При этом выяснилось, что 64-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составлен административный протокол "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". К ответственности также будут привлечены должностные и юридические лица, допустившие нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения за рулем маршрутного автобуса.

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Фото: ГИБДД РТ