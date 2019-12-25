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В Новороссийске автоледи сбила двух школьниц на пешеходном переходе
Сегодня, 13:36
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В Новороссийске автоледи сбила двух школьниц на пешеходном переходе

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Школьницы с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

В Новороссийске женщина на иномарке сбила на зебре двух школьниц.

РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю сообщает, что сегодня утром, 17 сентября, около 8 утра на пешеходном переходе были сбиты 2 школьницы. По словам водителя "Митсубиси", она не заметила пешеходов, которые переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. 

Две 16-летние школьницы с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. 

Сегодня ранее:В Волгоградской области в ДТП погибла 8-летняя девочка

Фото:pixabay​​​​​​​

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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