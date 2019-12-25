В Новороссийске автоледи сбила двух школьниц на пешеходном переходе

Школьницы с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

В Новороссийске женщина на иномарке сбила на зебре двух школьниц.

РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю сообщает, что сегодня утром, 17 сентября, около 8 утра на пешеходном переходе были сбиты 2 школьницы. По словам водителя "Митсубиси", она не заметила пешеходов, которые переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Две 16-летние школьницы с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

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Фото:pixabay​​​​​​​