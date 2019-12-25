В Волгоградской области в ДТП погибла 8-летняя девочка

Виновником аварии была 37-летняя женщина водитель иномарки, в которой ехала девочка.

Накануне, 16 сентября, в Светлоярском районе Волгоградской области в ДТП погибла 8-летняя девочка.

Управление МВД по региону сообщает, что ДТП произошло в 15-30 по местному времени. 37-летняя водитель "Дэу Матиз" не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер" под управлением 23-летнего водителя.

В результате столкновения 8-летняя пассажирка "Дэу" получила травмы несовместимые с жизнью. Она скончалась в больнице. Водитель малолитражки также была госпитализирована в больницу.

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Фото: УМВД по Волгоградской области