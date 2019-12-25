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В Краснодаре четвертый день ищут пропавших девочек 13 и 14 лет
Сегодня, 11:27
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MShaffter

В Краснодаре четвертый день ищут пропавших девочек 13 и 14 лет

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По данном факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Краснодаре с 14 сентября ищут двух пропавших девочек 13 и 14 лет.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщает, что по факту безвестного нахождения двух школьниц 13 и 14 лет возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Известно, что девочки отправились кататься на велосипедах из дома в станице Елизаветинская 14 сентября и домой больше не вернулись. 

Для установления местонахождения школьниц организованы масштабные поиски силами правоохранительных органов с привлечением более 100 волонтеров. 

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Фото:pixabay​​​​​​​​​​​​​​

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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