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В Набережных Челнах нашли в квартире мумию
Сегодня, 17:05
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MShaffter

В Набережных Челнах нашли в квартире мумию

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Соседи забили тревогу и позвонили в полицию.

В Набережных Челнах в своей квартире нашли мумифицированное тело хозяйки, сообщает "Челнинские известия"

Тревогу забили соседи по дому, которые сообщили в полицию, что давно не видели 79-летнюю соседку. Когда открыли квартиру, то увидели в кровати под одеялом мумифицированное тело пенсионерки.

Для установления причин и времени смерти назначена экспертиза.

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Фото:Piter.TV

Теги: набережные челны, нашли мумию, нашли тело, новости татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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