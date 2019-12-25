В Набережных Челнах нашли в квартире мумию

В Набережных Челнах в своей квартире нашли мумифицированное тело хозяйки, сообщает "Челнинские известия"
Тревогу забили соседи по дому, которые сообщили в полицию, что давно не видели 79-летнюю соседку. Когда открыли квартиру, то увидели в кровати под одеялом мумифицированное тело пенсионерки.
Для установления причин и времени смерти назначена экспертиза.
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Фото:Piter.TV
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