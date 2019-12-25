В Ростове-на-Дону девушка убила новорожденного ребенка, завернув в пакет и выбросив на помойку

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

В Ростове-на-Дону в отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело за убийство новорожденного. Как стало известно, 11 октября она родила дома живого малыша.

После родов мать завернула живого мальчика в полотенце, одеяло и положила сверток в полиэтиленовый пакет. После чего отнесла пакет в мусорный контейнер.

Женщину мертвого младенца удалось вскоре установить и задержать.

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