  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ростове-на-Дону девушка убила новорожденного ребенка, завернув в пакет и выбросив на помойку
Сегодня, 16:39
172
MShaffter

В Ростове-на-Дону девушка убила новорожденного ребенка, завернув в пакет и выбросив на помойку

0 0

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

В Ростове-на-Дону в отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело за убийство новорожденного. Как стало известно, 11 октября она родила дома живого малыша.

После родов мать завернула живого мальчика в полотенце, одеяло и положила сверток в полиэтиленовый пакет. После чего отнесла пакет в мусорный контейнер.

Женщину мертвого младенца удалось вскоре установить и задержать.

Ранее:В Югре огласили приговор мужчине, который зверски убил родную 3-летнюю дочь

Фото: Pixabay

Теги: детоубийца, новости ростова, ростовские новости, убила новорожденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии