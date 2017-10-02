В Нью-Йорке автомобиль протаранил детский центр, где проходил праздник

В результате происшествия три человека получили ранения. В сети появилось кадры врезающегося в здание авто.

Накануне, в воскресенье, в США в Нью-Йорке автомобиль протаранил здание, где проходил детский праздник.

В сети появились кадры страшной аварии, которые попали в объектив камеры уличного наблюдения. На данном видео отчетливо видно, как темная иномарка на большой скорости влетает в здание через тротуар. Легковушка пролетает сквозь стену и полностью скрывается в здании.

Сообщается, что автомобиль потерял управление. В здании расположен детский центр, где часто проходят праздничные мероприятия для маленьких граждан. Местные СМИ говорят о трех пострадавших, которые были госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Возраст пострадавших не сообщается.

Полиция ведет расследование по данному факту.

Видео: Twitter/@MylesMill