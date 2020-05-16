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На Народной легковушка "прилегла" на бок, пробив ограждение

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Утром в субботу, 16 мая, в редакцию Piter.tv поступил момент ДТП, которое произошло на Народной улице в Невском районе Петербурге. На кадрах видно, как легковой автомобиль проломил дорожное разделительное ограждение и "прилег" на левый бок. О пострадавших пока информация не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на 16 километре трассы "Павлово-Луга" пострадали три человека. Предполагается, что водитель 46 лет не справился с управлением и совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, момент аварии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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