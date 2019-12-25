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В ДТП на 16 километре "Павлово-Луга" пострадали три человека
Сегодня, 22:40
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smirenny

В ДТП на 16 километре "Павлово-Луга" пострадали три человека

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Их доставили в больницу.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 15 мая около 13:40 на 16 километре дороги "Павлово-Луга" произошло ДТП. 

Предполагается, что водитель 46 лет не справился с управлением и совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием. В результате чего водитель с травмами средней тяжести и пассажиры с травмами легкой степени тяжести доставлены в больницу Шлиссельбурга.

Ранее мы писали, что в поселке Песочный сбили велосипедиста.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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