Глава РФ встретился с учащимися детского центра "Океан".

Российский президент Владимир Путин рассказал о большом количестве информационного мусора. По словам главы государства, в мире распространяется информационный мусор, который подается СМИ и политиками общественности как истина в ее последней инстанции. Он призвал школьников полагаться на проверенные знания. С такой речью лидер страны выступил во Владивостоке на встрече с воспитанниками школы детского центра "Океан".

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: Интернет, Рунет - там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Владимир Путин, президент РФ

Путин видит проблему доступной информации в ее качестве. Он призвал не верить информационному мусору и ориентироваться на мнение настоящих специалистов, а не за людей, которые себя таковыми выдают.

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Фото и видео: Kremlin.ru