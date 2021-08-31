Путин: на решение проблемы обманутых дольщиков в Ульяновской области уйдет 2,5 года

Глава РФ оценил проблему с долгостроями в регионе.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что на решение проблемы обманутых дольщиков в Ульяновской области уйдет 2,5 года. Об этом глава государства упомянул во время рабочей встречи в Кремле с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Русских. Он призвал чиновника активнее подключаться к реализации федеральных программ по вопросам строительства жилья. Политик самостоятельно поднял вопрос. Он заметил, что администрации области известно о количестве пострадавших людей из-за недобросовестных строителей.

Два с половиной года еще нужно...Есть соответствующие программы на федеральном уровне. Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми. Владимир Путин, президент РФ

Алексей Русских заверил лидера страны в том, что к концу 2022 года большая часть домов будет достроена. Уже к концу 2023 года проблема с долгостроями в регионе будет решена полностью.

Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область.

Видео: Youtube/Россия 24