Российский президент Владимир Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область. Такое заявление глава государства сделал на рабочей встрече в Москве с временно исполняющим обязанности главой региона Алексеем Русских. Политик также назвал в списке основных задач для чиновника формирование новых рабочих мест .
Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов.
Владимир Путин, президент РФ
Врио главы Ульяновской области в Кремле заверил президента, что именно в этом ключе он видит свои обязанности.
Песков: Путин обладает необходимым для защиты от COVID-19 уровнем антител.
Фото: Kremlin.ru
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