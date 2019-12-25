В Кремле президент РФ встретился с врио главы региона Алексеем Русских.

Российский президент Владимир Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область. Такое заявление глава государства сделал на рабочей встрече в Москве с временно исполняющим обязанности главой региона Алексеем Русских. Политик также назвал в списке основных задач для чиновника формирование новых рабочих мест .

Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов. Владимир Путин, президент РФ

Врио главы Ульяновской области в Кремле заверил президента, что именно в этом ключе он видит свои обязанности.

Песков: Путин обладает необходимым для защиты от COVID-19 уровнем антител.

Фото: Kremlin.ru