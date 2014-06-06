В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе спасли жизнь молодому полицейскому

Трагедия произошла в марте 2024 года, но только сейчас можно говорить о том, что пациент уверенно идёт на поправку.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе спасли жизнь и восстанавливают здоровье молодому сотруднику правоохранительных органов. Директор института, врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Вадим Мануковский поделился подробностями этого случая с "Петербургским дневником".

Трагедия произошла в марте 2024 года, но только сейчас можно говорить о том, что пациент уверенно идёт на поправку. Наряд полиции был вызван вместе с бригадой врачей-психиатров и пожарными к психически больному человеку, который забаррикадировался и поджёг свою комнату. Когда, казалось бы, душевнобольной уже успокоился, он неожиданно выхватил кухонный нож с длинным лезвием и вонзил его в висок полицейскому.

Нож вошёл в голову по рукоять, задев левое полушарие мозга. Левое полушарие доминантное, в этой зоне находятся важные центры, включая центр Брока, отвечающий за формирование синтеза речи. Кроме того, у пациента мог произойти инсульт или внутримозговое кровотечение. Нож прошёл так, что не задел магистральные сосуды. Это практически смертельное ранение для человека.

Вадим Мануковский, выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, нейрохирург, видел много тяжёлых ранений, поэтому у него были серьёзные опасения, что пациент не останется сохранным в плане неврологического статуса.

Сначала пациента приняла в приёмном отделении дежурная нейрохирургическая бригада во главе с нейрохирургом Тахиром Тамаевым. Врачи аккуратно под микроскопом вынули нож, обработали мозговую рану, чтобы не было вторичного причинения вреда. Закрывать рану сразу нельзя во избежание компрессии, поэтому больному делают временную тонкую заплатку. Через несколько дней врачи приступили к следующим этапам операции – краниопластике, то есть закрытию дефектов костей черепа и твердой оболочки мозга. Её на этот раз делал Вадим Мануковский.

Раненый полицейский находится на лечении и реабилитации в НИИ скорой помощи почти три месяца. Молодой человек уверенно идёт на поправку, и в этом директор института видит заслугу всех медиков, принимавших участие в спасении мужчины.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские врачи достали из головы пациента металлический саморез и резиновый шарик.

Фото: НИИ скорой помощи им. Джанелидзе