Петербургские врачи достали из головы пациента металлический саморез и резиновый шарик

Операция по удалению инородных тел и гематомы была проведена молодыми, но опытными хирургами.

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге успешно провели операцию по извлечению необычных предметов из головы пациента. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. В ходе обследования на компьютерной томографии медики обнаружили в его голове шуруп и резиновый шарик.

У пациента был диагностирован дырчатый перелом правой височной кости и острая субдуральная гематома. Операция по удалению инородных тел и гематомы была проведена молодыми, но опытными хирургами.

В настоящее время состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением врачей.

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Фото: Пресс-служба НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе