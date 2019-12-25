В СПбГПМУ восстановили пищевод новорождённому из Чечни

Операция была выполнена малоинвазивным, щадящим методом с использованием торакоскопии.

Врачи Педиатрического университета (СПбПМУ) провели успешную операцию по восстановлению пищевода новорожденного из Чечни. Это стало необходимым из-за врожденного порока развития — атрезии пищевода, когда пищевод ребенка не соединяется с желудком. Кроме того, у малыша был трахеопищеводный свищ — патологическое сообщение между пищеводом и трахеей.

Как пояснили специалисты, консервативного лечения атрезии пищевода не существует, поэтому помочь маленькому пациенту могла только операция, проведенная неонатальными хирургами. Операция была выполнена малоинвазивным, щадящим методом с использованием торакоскопии — видеоскопического хирургического вмешательства, в ходе которого камера вводится через пятимиллиметровый прокол в плевральную полость.

Операция прошла успешно и длилась около часа. В настоящее время малыш находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно.

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Фото: пресс-служба СПбГПМУ