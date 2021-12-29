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В НИИ им. Джанелидзе рассказали, как готовятся к приему пострадавшей на Бали петербурженки
Сегодня, 18:05
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В НИИ им. Джанелидзе рассказали, как готовятся к приему пострадавшей на Бали петербурженки

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В Институте скорой помощи добавили, что девушку доставят в реанимацию.

В пятницу, 18 февраля, в НИИ скорой помощи Джанелидзе рассказали, что самолет с 24-летней пациенткой прилетает в Пулково в 17:30. После этого его доставят в больницу, это произойдет в 18.00-18:30, передает "Петербургский дневник". 

В Институте скорой помощи добавили, что девушку доставят в реанимацию. Врачи уже готовы к приему. Им предстоит провести обследование и оценить состояние здоровья. 

Напомним, что блогер попала в аварию на байке в январе. В результате у нее двойной перелом ноги и травма крестца. После операции выяснилось, что у девушки пострадал мозг. Балийским врачам не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки. 

Мать девушки убеждена, что российские врачи окажут эффективную помощь. 

Ранее мы писали, что за пострадавшей в Индонезии петербурженкой вылетел самолет.

Фото: Piter.tv

Теги: блогер, джанелидзе, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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