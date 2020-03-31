В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Москве

При этом главврач не берётся говорить, по какому сценарию развития пойдет ситуация с коронавирусом в нашей стране.

Количество случаев COVID-19 увеличилось в России в связи с лучшей выявляемостью. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал главврач больницы Института Склифосовского Сергей Петриков.

При этом врач не берётся говорить, по какому сценарию развития пойдет ситуация с коронавирусом в нашей стране. Петриков надеется, что в России не повторится итальянская ситуация. Также он уточнил, что в городе развернуто много госпитальных площадей и Москва справится с любым потоком заболевших.

По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

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