В НИИ Джанелидзе спасли жизнь мужчине, выпавшему с 4-го этажа

Травмы осложнялись острым отравлением наркотическими веществами и действием этанола.

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе спасли жизнь мужчине, выпавшему с 4-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

На прошлой неделе в НИИ поступил пациент с острым отравлением веществами депримирующего действия и многочисленными травмами, полученными при падении с 4-го этажа на козырек магазина. У пострадавшего диагностировали кататравму, тяжелую сочетанную травму головы, груди, таза, позвоночника, конечностей; ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы и ушибы.

Травмы осложнялись острым отравлением наркотическими веществами и действием этанола.

Пациент был экстренно прооперирован мультидисциплинарной бригадой хирургов. Сейчас пациент переведен на отделение, где находится под наблюдением врачей и продолжает лечение.

В октябре 63-летняя петербурженка получила серьёзные переломы из-за падения дерева.

Фото: НИИ Джанелидзе