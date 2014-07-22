63-летняя петербурженка получила серьёзные переломы из-за падения дерева

Женщине потребовалась операция.

В Петербурге из-за сильного ветра 12 октября пострадала 63-летняя петербурженка. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём у дома по проспекту Солидарности упало дерево. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков, закрытый перелом обеих костей левой голени.

Женщине потребовалась операция. По данному факту проводится проверка.

По данным на семь часов вечера 12 октября, пожарно-спасательные подразделения совершили 76 выездов, которые были связаны с ликвидацией последствий шторма.

Фото: Piter.tv