В НИИ Джанелидзе доставили первых в этом году пациентов с обморожением

Больничные койки заняли две женщины и двое мужчин.

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе доставили первых в этом году пациентов с обморожением. Помощь медиков понадобилась четырем петербуржцам. Об этом сообщили в "Петербургском дневнике".

Больничные койки заняли две женщины и двое мужчин. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего за ноябрь-декабрь 2023 года было госпитализировано 20 человек с обморожениями.

В стационаре напомнили горожанам, что с 30 декабря по 8 января институт скорой помощи продолжает работать ежедневно в круглосуточном режиме. Амбулаторно-консультативное отделение не принимает пациентов до 9 января. Прием передач осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00 в главном корпусе на первом этаже.

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