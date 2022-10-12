В НАТО не видят намерения России применить ядерное оружие

Йенс Столтенберг сообщил, что РФ не изменила статуса готовности стратегических вооружений.

В НАТО заявили, что не видят намерения России применить ядерное оружие. Об этом в ходе своего брифинга с журналистами в Брюсселе упомянул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Чиновник выступил перед СМИ в преддверии заседания министров по обороне, которое запланировано на 12 и 13 октября.

Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Глава Североатлантического военного альянса добавил, что не следует даже начинать ядерную войну, так как ее никто не может выиграть. Генсек НАТО призвал коллег дать понять российскому лидеру, что если он примет решение использовать стратегическое и тактическое атомное вооружение, то для Москвы наступят "серьезные последствия". Столтенберг добавил, что в НАО подготовлены к любой атаке и любым способом.

Столтенберг: победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News