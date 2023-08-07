От России к мероприятию привлекались группы офицеров Генштаба, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

В Мьянме завершилась международная командно-штабная тренировка по противодействию терроризму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировку провели участием стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии их диалоговыми партнерами. От России к мероприятию привлекались группы офицеров Генштаба, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Также в тренировке были задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

В военном ведомстве отметили, что в ходе мероприятия оперативной подготовки все его участники проявили высокую активность. Участники мероприятия отработали современные способы применения авиации, средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Также сообщается, что в сентябре в Приморском крае пройдет антитеррористическое учение с участием контингентов стран "СМОА плюс".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России