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Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Сегодня, 13:24
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Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

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Кроме того, в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки противника отразили в районе населенного пункта Работино. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новопокровки, Работино и Новоадреевки. Также Конашенков сообщил, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ.

Фото: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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