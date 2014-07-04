Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Кроме того, в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки противника отразили в районе населенного пункта Работино. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новопокровки, Работино и Новоадреевки. Также Конашенков сообщил, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ.

Фото: Минобороны России