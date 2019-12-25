В Музей истории религии возвращается икона "Богоматерь Казанская"

С 2018 года икона "Богоматерь Казанская" неизвестного художника, которая датируется концом XVII – началом XVIII веков, находилась на кафедре реставрации темперной и масляной живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.

В Музей истории религии 9 ноября вернётся икона "Богоматерь Казанская". Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории религии.

С 2018 года икона "Богоматерь Казанская" неизвестного художника, которая датируется концом XVII – началом XVIII веков, находилась на кафедре реставрации темперной и масляной живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Несмотря на то, что в составе музейный реставрационных мастерских есть собственная мастерская, было принято решение о передаче иконы в Академию художеств.

Реставраторами были выявлены вертикальные трещины по стыкам досок на обеих сторонах, ряд утрат основы иконы, многочисленные гвоздевые отверстия вокруг изображения лика Богоматери, трещины на грунте, потертости и царапины по всей поверхности иконы.

Однако главной проблемой было укрепление основы иконы, которое представляло собой несколько вертикальных авторских досок при отсутствии горизонтальных шпонок. Для фиксации и стабилизации конструкции реставраторы разработали специальную каркасную раму из деревянных планок.

Теперь после всех реставрационных работ реликвия будет активно задействована в экспозиционно-выставочной деятельности музея.

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Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии