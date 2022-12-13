В Музее железных дорог России отмечают юбилей фильма "Вокзал для двоих"

В честь праздника в музее проводят тематические лекции. Посетителям рассказывают о деталях киноленты, на которые стоит обращать внимание, чтобы понять подтекст фильма.

В Музее железных дорог России сегодня, 11 февраля, отмечают юбилей фильма "Вокзал для двоих". Впервые зрители увидели кинокартину 40 лет назад. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В честь праздника в музее проводят тематические лекции. Посетителям рассказывают о деталях киноленты, на которые стоит обращать внимание, чтобы понять подтекст фильма. В залах показывают кадры из произведения. В вагоне-ресторане сегодня можно попробовать "борщ привокзальный" и сфотографироваться, повторив сцену, где Олег Басилашвили везет на тележке Людмилу Гурченко.

Добавим, что фильм "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова был очень популярен в СССР. Его посмотрели свыше 35 млн зрителей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге снова продлили выставку "Балабанов".

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России