В Музее Воды в воскресенье отметят Масленицу

Развлекать горожан будут скоморохи и гусляры.

В воскресенье, 26 февраля, на территории Музея Вода пройдет большое масленичное гулянье. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Развлекать горожан будут скоморохи и гусляры. Для посетителей подготовили народные забавы, игры и шуточные викторины, потешные конкурсы. Не обойдется праздник и без блинов. А завершится восточнославянский традиционный праздник сожжением чучела.

Веселье начнется в 14:00, а завершится в15:30. Представление пройдет на Шпалерной, 56. Вход свободный.

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Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга, pixabay