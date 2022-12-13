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Жителей Петербурга приглашают в Пушкинский Дом культуры на Масленицу
Сегодня, 11:54
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Жителей Петербурга приглашают в Пушкинский Дом культуры на Масленицу

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Праздник отметят 25 февраля.

В Пушкинском  Доме культуры сегодня отпразднуют Масленицу. Жителей города приглашают на концерт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района. 

Пушкинский Дом культуры приглашает всех на первое в Пушкине театрализованно-игровое представление, на котором вы узнаете об истории Масленицы, зарядитесь теплой энергией и увидите ярчайшие номера, подготовленные творческими коллективами.

Пушкинский район Петербурга

Добавим, что вход свободный. Представление начнется 25 февраля в 14:00.

Ранее на Piter.tv: в Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу.

Фото: pixabay

 

Теги: куда сходить в пушкине, масленица, народные гуляния, праздник, развлечения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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