Жителей Петербурга приглашают в Пушкинский Дом культуры на Масленицу

В Пушкинском Доме культуры сегодня отпразднуют Масленицу. Жителей города приглашают на концерт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.
Пушкинский Дом культуры приглашает всех на первое в Пушкине театрализованно-игровое представление, на котором вы узнаете об истории Масленицы, зарядитесь теплой энергией и увидите ярчайшие номера, подготовленные творческими коллективами.
Пушкинский район Петербурга
Добавим, что вход свободный. Представление начнется 25 февраля в 14:00.
Ранее на Piter.tv: в Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу.
Фото: pixabay
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