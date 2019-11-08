В Муроме прапорщик надавал по ушам и был наказан

В Муромской военной части Владимирской области прапорщику назначен штраф за рукоприкладство, сообщают "АиФ Владимир".
В марте 2020 года прапорщик - контрактник увидел в раздевалке солдата, который не торопился на построение. Старший по званию вышел из себя и дважды ударил рядового ладонями по ушам.
Данный инцидент был квалифицирован как нанесение легкого вреда здоровью. Прапорщик признал виновным и получил штраф в размере 40 тысяч рублей.
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Фото:Piter.TV
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