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В Муроме прапорщик надавал по ушам и был наказан
Сегодня, 12:36
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MShaffter

В Муроме прапорщик надавал по ушам и был наказан

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Старший по званию ударил дважды по ушам рядового.

В Муромской военной части Владимирской области прапорщику назначен штраф за рукоприкладство, сообщают "АиФ Владимир".

В марте 2020 года прапорщик - контрактник увидел в раздевалке солдата, который не торопился на построение. Старший по званию вышел из себя и дважды ударил рядового ладонями по ушам.

Данный инцидент был квалифицирован как нанесение легкого вреда здоровью. Прапорщик признал виновным и получил штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Фото:Piter.TV

Теги: дедовщина, российская армия, рукоприкладство в армии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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