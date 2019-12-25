Повторные тесты подтвердили COVID-19 у гражданина Ирландии.

В Мурманской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Повторные тесты подтвердили COVID-19 у гражданина Ирландии. Он прилетел в Мурманск на шахматный турнир. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Ирландца госпитализировали в инфекционную больницу 16 марта. Пациент в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. Заболевание протекает в лёгкой степени.

Все контактировавшие с ним установлены. Все эпидемиологические меры предпринимаются.

Ранее Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий.