Его эвакуировали на вертолете Ми-8 в районе озера Кошкесъявр.

В Мурманской области спасли застрявшего в тундре рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе Верхнетуломского. У мужчины, который отправился на рыбалку, в тундре сломался вездеход. Он шел домой три дня и отморозил себе конечности.

На четвертый день спасателям удалось найти и спасти рыбака. Его эвакуировали на вертолете Ми-8 в районе озера Кошкесъявр. Мужчину передали врачам в Мурманске.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области ликвидировали пожар на трассе.

Видео: МЧС России