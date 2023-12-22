В Мурманской области спасли застрявшего в тундре рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в районе Верхнетуломского. У мужчины, который отправился на рыбалку, в тундре сломался вездеход. Он шел домой три дня и отморозил себе конечности.
На четвертый день спасателям удалось найти и спасти рыбака. Его эвакуировали на вертолете Ми-8 в районе озера Кошкесъявр. Мужчину передали врачам в Мурманске.
Ранее мы сообщали, что в Новгородской области ликвидировали пожар на трассе.
Видео: МЧС России
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