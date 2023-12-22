На время тушения огня движение по федеральной трассе в сторону Москвы было перекрыто.

В Новгородской области ликвидировали пожар на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на 551-м км трассы М-11. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась и загорелась. Пострадавшего мужчину передали водителям.

В тушении огня участвовали семь специалистов и две единицы техники. На время ликвидации пожара движение по федеральной трассе в сторону Москвы было перекрыто.

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Видео: МЧС России