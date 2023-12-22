В Перми спасли привязанного на цепь у горящего дома пса

Площадь огня составила 90 квадратных метров.

В Перми пожарные спасли привязанного на цепь у горящего дома пса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 25 марта в микрорайоне Висим. Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме с надворными постройками. Прибывшие на место пожарные спасли ротвейлера, который сидел на цепи у горящего дома.

Площадь огня составила 90 квадратных метров. В его тушении участвовали 24 специалиста и пять единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар в гаражном боксе.

Видео: МЧС России