В тушении огня участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники.

В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 9 июля в Кировске. Поступило сообщение о возгорании кровли склада апатит-нефелиновым концентратом. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении огня участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде на насосной станции прогремел взрыв.

Видео: МЧС России