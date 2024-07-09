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В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии

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В тушении огня участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники.

В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 9 июля в Кировске. Поступило сообщение о возгорании кровли склада апатит-нефелиновым концентратом. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении огня участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде на насосной станции прогремел взрыв.

Видео: МЧС России

Теги: кировск, мурманская область, мчс россии, пожар, промышленное предприятие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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