В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв

СК РФ: жертвами ЧС стали два человека.

На насосной станции в Волгограде произошел хлопок газа. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Представители концессий теплоснабжения и водоснабжения города отметили, что вр время чрезвычайной ситуации на объекте находились восемь работников. Во время обрушения конструкций пострадали как минимум трое. В компании добавили, что что версия о внешнем воздействии на станцию в текущий момент исключена. В Telegram-канале SHOT со ссылкой на Следственный комитет сообщили читателям о том, что жертвами трагедии могли стать двое человек.

В Красноармейском районе в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгограской области

В Саратове в доме взорвался электровелосипед.

Фото и видео: Telegram / BAZA