Средства на закупку выделят из резервного фонда правительства Мурманской области.

В Мурманской области пациентов с коронавирусом отследят с помощью браслетов. Власти региона приняли решение о выделении около полутора миллионов рублей на закупку трекер-браслетов. В постановлении правительства сказано, что с их помощью будут отслеживать перемещения людей, больных COVID-19.

Известно, что средства будут выделены из резервного фонда правительства Мурманской области. С помощью браслетов отследят то, как больные и контактировавшие с ними, соблюдают режим самоизоляции дома.

В постановлении правительства региона сказано, что власти закупят 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял, что в регионе может вырасти уровень заболеваемости коронавирусом — ожидается большое число заражённых. По его словам, если эпидемиологическая ситуация станет крайне опасной, в области будут введены цифровые пропуска.

На данный момент в Мурманской области зафиксировано 268 случаев заражения коронавирусом. 15 апреля их количество увеличилось в два раза. 14 апреля в регионе был 131 инфицированный.

Ранее мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США.

Видео: ВКонтакте/ Заполярная правда