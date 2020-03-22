В Мурманской области от взрыва боеприпаса пострадали 5 человек

Информацию экстренных служб привели в ТАСС.

Днем в воскресенье, 22 марта, на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв боеприпаса. Пострадали пять человек, служащих на Северном флоте. Одной из причин взрыва называются нарушения при обращении с боеприпасом.

Пострадавшие военные доставлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали о том, что 21 марта стало известно о страшной трагедии на севере Москвы. Поступила информация, что в одном из домов на Волоколамском шоссе мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Преступник набросился на них с ножом и нанес смертельные ранения. При этом в доме находились дети, которые не пострадали. Их передали родственникам.