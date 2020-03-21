В Москве мужчина убил жену, тестя и тещу

По факту преступления возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ.

Утром в субботу, 21 марта, стало известно о страшной трагедии на севере Москвы. Поступила информация, что в одном из домов на Волоколамском шоссе мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Преступник набросился на них с ножом и нанес смертельные ранения. При этом в доме находились дети, которые не пострадали. Их передали родственникам.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, по факту преступления возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемый уже задержан, а в СК уточнили, что после трагического случая мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы, сообщив о совершенном преступлении.

Ранее мы сообщали о том, что в здании суда Первоуральска убили женщину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По словам специалиста, также ранен пристав, который попытался защитить жертву агрессора. Известно, что преступник проходил подозреваемым по статье о причинении побоев. Злоумышленник был пойман в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать.