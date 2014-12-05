В Мурманской области на учениях погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили журналистам представители пресс-службы правоохранительного ведомства по региону. Известно, что трагедия произошла 21 мая во время тренировочных занятий. По факту произошедшего ведется служебная проверка со стороны самой Росгвардии и Следственного комитета.
Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области.
пресс-служба ведомства
По информации от "Интерфакса", родственникам погибших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Журналисты рассказали, что сотрудники Росгвардии погибли на берегу Кольского залива во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. Официальные причины смерти двух человек не разглашаются.
В Удмуртии возбудили дело после гибели шести человек при пожаре.
Фото: Piter.tv
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