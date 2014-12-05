Бойцы погибли во время учений.

В Мурманской области на учениях погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили журналистам представители пресс-службы правоохранительного ведомства по региону. Известно, что трагедия произошла 21 мая во время тренировочных занятий. По факту произошедшего ведется служебная проверка со стороны самой Росгвардии и Следственного комитета.

Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. пресс-служба ведомства

По информации от "Интерфакса", родственникам погибших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Журналисты рассказали, что сотрудники Росгвардии погибли на берегу Кольского залива во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. Официальные причины смерти двух человек не разглашаются.

В Удмуртии возбудили дело после гибели шести человек при пожаре.

Фото: Piter.tv



