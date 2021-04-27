В Мурманской области на реке погиб 12-летний петербуржец

Во время сплава по реке Ниве 12-летний петербуржец в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС оказался в воде и утонул/

В Мурманской области рядом с поселком Нивского погиб ребенок вечером 21 июля. Во время сплава на байдарке произошел несчастный случай. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области.

Во время сплава по реке Ниве 12-летний петербуржец в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС оказался в воде и утонул. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что в Ленобласти спасатели выезжали 150 раз за месяц в небезопасные для купания водоемы. В начала июня на водных объектах в регионе утонуло более 20 человек. При этом в местах, которые патрулирует аварийно-спасательная служба Ленобласти, утонувших нет. Специалисты напомнили, что на водных объектах нельзя оставлять без присмотра детей. Также запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных для этого местах.

Ранее мы писали, что стали известны пять лучших пляжей в Ленобласти. Так, в число лучших вошел пляж Липово в Сосновом Бору. Эксперты отмечают, что на пляже широкая полоса песка, отсутствие заболоченности, удобные места для кемпинга, наличие раздевалок и спортивных площадок.

Фото: Piter.tv

